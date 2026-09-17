Presentan reformas al régimen APP para agilizar trámites y recortar plazos en las obras

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, mediante la cual se crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). La iniciativa busca modernizar el marco regulatorio para impulsar el desarrollo de obras de infraestructura, incentivar la inversión privada y promover la generación de empleos en el país.

Durante la exposición de motivos, Orillac explicó que, tras más de seis años de vigencia del marco legal, resulta indispensable revisar el funcionamiento del régimen para incrementar su eficiencia. Un diagnóstico técnico reveló que algunas fases de evaluación son más extensas de lo debido y que diversos trámites pueden simplificarse sin comprometer las garantías ni los controles estatales.

En ese sentido, la propuesta contempla la modificación de 13 artículos vigentes y la incorporación de 6 nuevos apartados, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.”No se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino de adaptarlo a la realidad y recalibrarlo”, sostuvo el ministro, quien advirtió que postergar la infraestructura prolonga carencias que afectan principalmente a la población más vulnerable.

Subrayó además que las obras desarrolladas bajo el esquema APP trascienden los periodos gubernamentales, por lo que no admiten interrupciones o reinicios con cada cambio de administración.La propuesta busca movilizar capital privado, reducir el costo total de las obras para el Estado y los usuarios, y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y fiscalización. De igual manera, pretende estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos en menor tiempo y bajo esquemas de financiamiento más eficientes.

Entre los cambios principales destaca la ampliación del alcance del régimen APP para incorporar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y a la Caja de Seguro Social (CSS); ambas entidades podrán promover proyectos destinados de forma exclusiva a la mejora de la infraestructura pública, manteniendo el Estado la titularidad y la responsabilidad de los servicios, según se detalló en un comunicado de prensa.

Orillac estuvo acompañado por representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Durante su intervención, afirmó que, con los incentivos adecuados, las APP constituyen un instrumento clave para acelerar el desarrollo, acercar obras y servicios a la población a menor costo y dinamizar la economía nacional.