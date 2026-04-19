Precio del petróleo regista fuerte aumento ante escalada en Oriente Medio

Los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes en la apertura de los mercados asiáticos, cuando el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía más de 8% ante la escalada de tensiones en Oriente Medio.

Hacia las 23H45 GMT, el precio del WTI aumentaba 8,04% a 90,59 dólares y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 6,88% a 96,60 dólares.

Irán prometió el lunes “responder pronto” al decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros que intentaba evadir el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito del petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, publicó el lunes en una nota que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados.

“Con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones luego de las suposiciones más constructivas realizadas la semana pasada”, indicó.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó el lunes participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.