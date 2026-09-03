¿Por qué El Niño golpea la operación del Canal de Panamá?

El Canal de Panamá restringirá a partir del viernes, por segunda vez en su historia, el tránsito de buques por la sequía producto del fenómeno de El Niño, una nueva distorsión para el comercio marítimo mundial.

La vía, que conecta el océano Pacífico con el Atlántico y por donde pasa 5% de ese comercio, disminuirá gradualmente de 36 a 32 el número de barcos que pueden cruzar diariamente.

Busca ahorrar agua, ante una sequía que se prolongará hasta mediados de 2027 y obligó a declarar al país en alerta.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) también comenzó a reducir el calado de los buques (nivel al que se hunden) de 15,24 a 14,63 metros.

Las condiciones hídricas son “desafiantes” por “la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte”, dijo Ilya Espino de Marotta, quien asumirá la dirección del canal el próximo lunes.

- Agua, motor del canal -

De 80 kilómetros, el Canal de Panamá funciona con agua dulce obtenida principalmente de las lluvias que almacena en sus lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.

El agua es vital para el funcionamiento de las esclusas, una especie de ascensores hídricos que elevan los buques unos 26 metros desde el nivel del mar hasta el lago Gatún. Los barcos lo atraviesan para llegar al extremo opuesto, donde otras esclusas los descienden para que sigan su camino.

Cada nave utiliza unos 200 millones de litros que se vierten al mar.

El agua “es el recurso más importante para la operación”, pero “entre abril y agosto el déficit acumulado de lluvias se ubicó un 35,8% por debajo del promedio histórico” y no hay “señales de recuperación a corto plazo”, señaló a la AFP Erick Córdoba, gerente de Hidrometeorología del canal.

- Perspectiva sombría -

Los pronósticos indican que la temporada seca de 2027 (enero-abril) se iniciará antes y se extenderá hasta mayo, por lo que podría haber nuevas restricciones.

En 2023 y 2024, El Niño ya obligó a reducir los tránsitos diarios hasta 22 y el calado máximo a 13,41 metros. Eso provocó un 20% menos de buques y un 17% menos de tonelaje, además de largas filas para ingresar.

“Si no logramos llenar los lagos en noviembre, tenemos que amarrarnos los cinturones” porque vendrían “posiblemente restricciones muy parecidas a las de 2023 y 2024”, advirtió a la AFP el exadministrador del canal Jorge Quijano.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 transitaron unos 13.400 barcos con 489 millones de toneladas de carga. Los ingresos totalizaron 5.700 millones de dólares.

- Impacto global -

Si las restricciones son duraderas “cabe esperar mayores costos de envío y tiempos de espera más largos” que pueden impactar en los precios de las mercancías, señaló a la AFP Rebecca Bill, presidenta de Diálogo Interamericano.

Según Quijano, por cada 30 centímetros que baje el calado un barco deja de transportar en promedio 200 contenedores. Eso representa cientos de unidades para grandes buques que pueden transportar hasta 16.000.

“Vamos a tener una afectación importante para el sector del contenedor”, el que mejores ingresos le da al canal, sostuvo.

Sin embargo, la naviera danesa Maersk afirmó que aún es “demasiado pronto” para “especular” sobre afectaciones.

La vía conecta principalmente China, Corea del Sur y Japón con Estados Unidos, del que llegan o salen siete de cada 10 contenedores que pasan por el canal.

Un aumento de costos afectaría “potencialmente al comercio de Estados Unidos”, declaró a la AFP la analista Natasha Lindstaedt, de la británica Universidad de Essex.

El presidente Donald Trump podría incluso aducir “que se ha perdido la confianza y fiabilidad” en el canal, añadió.

Debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, la ruta había incrementado sus tránsitos porque algunas navieras la eligieron como alternativa al estrecho de Ormuz para transportar gas y petróleo.

Las dificultades en ambas rutas “ejercen una presión real sobre las cadenas de suministro globales”, apuntó Bill.

- Solución lejana -

La ACP prevé construir un nuevo embalse de 4.600 hectáreas en río Indio, al oeste del canal, para evitar que futuras sequías afecten su operación.

Además, la cuenca del canal abastece de agua potable a la mitad del país de 4,6 millones de habitantes, con una infraestructura diseñada hace casi un siglo.

La autoridad canalera asegura que el nuevo embalse es la opción “más viable” para abastecer de agua al canal y a la población “durante los próximos 50 años”, pero las obras no estarían listas antes de 2031.