$!Playas y senderismo, las ofertas de Coclé

La provincia de Coclé se destaca por su amplia oferta turística, que incluye actividades para quienes buscan aventura, naturaleza y descanso. Los visitantes pueden disfrutar del buceo en la playa Santa Clara, alojarse en resorts con todo incluido y explorar la flora y fauna del Valle de Antón y el Copé, explicaron empresarios y operadores del sector.

Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), dijo que “la oferta turística de Coclé es sumamente amplia. Tenemos desde playas en toda la Riviera Pacífica que empieza en las playas de Farallón, Rio Hato, Santa Clara, Seacliff y termina en Juan Hombrón, Aguadulce”.

Botello agregó que “también también tenemos el Valle de Antón y el Copé que es una zona que ofrece fincas que comprenden todas las llanuras de Aguadulce donde se pueden encontrar balnearios donde las personas disfrutan en familia”.

En tanto, Fernando Sánchez, guía turístico, indicó que “en la provincia de Coclé ofrecemos visitas a cascadas donde se practica el senderismo y las personas se pueden conectar con la naturaleza. Agregó que “entre los lugares más visitados por los turistas está Pozo Azul y Las Yayas; y en el Valle de Antón que ofrecemos cascadas que está camino a la India Dormida”.

Sánchez comentó que “los precios para conocer estos atractivos de la naturaleza van desde los B/40.00 hasta los B/55.00, que incluye la entrada a los senderos y un almuerzo”.

Por su parte, Jorge Donado, promotor de turismo en la provincia, señaló que “en Coclé tenemos de todo, está el Valle de Antón, que es muy visitado, las playas, hoteles todo incluido que ofrecen paseos en lancha donde los clientes pueden bucear y conocer sus alrededores, es un lugar muy transcurrido por turistas durante todo el año”.