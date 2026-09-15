Plantean priorizar en salud y servicios básicos en reformas a la Ley sobre descuentos a jubilados

Las alternativas para modificar o reemplazar el Proyecto de Ley 226, relativo a los descuentos para jubilados y pensionados, fueron analizadas este martes en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas durante la segunda reunión de coordinación entre el Gobierno nacional, la Asamblea Nacional, dirigentes del sector de los jubilados y representantes del sector privado.

En el encuentro se intercambiaron opiniones sobre la reestructuración del esquema de beneficios, al considerar que existen descuentos en productos y servicios vinculados al turismo y la hotelería que no impactan directamente a los adultos mayores con mayores necesidades. En contraste, los asistentes plantearon priorizar rebajas en rubros esenciales como la energía eléctrica, el transporte público, la telefonía, los servicios de salud y los insumos de primera necesidad, entre ellos pañales para adultos mayores, sillas de ruedas y andaderas.

La reunión busca alcanzar una solución consensuada frente a los cuestionamientos generados por la propuesta legislativa, con el propósito de garantizar un marco de descuentos justo para los jubilados sin perjudicar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, detalló en un comunicado el despacho de prensa de la Asamblea Nacional.

La mesa de trabajo fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, junto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; el diputado proponente, Javier Sucre; la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y el asesor presidencial, Ricardo Fábrega.Al encuentro asistieron también los dirigentes de las agrupaciones de jubilados Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba, al igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias; la presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras), Alicia Jiménez, y Orlando Pérez, en representación de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unaprofa).