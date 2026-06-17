Piden reducir descuento en canje de CEPANIM

A.Quintero | Jubilados que ya recibieron sus CertificadoS de Pago Negociables por Interés por Mora (CepaNim) aseguran que el Banco Nacional de Panamá les está descontando hasta un 20% al realizar el cambio de su certificado. Solicitaron a las autoridades reducir ese porcentaje al 7%, mientras que del Banco aseguraron que para cada deducción “se le aplica una negociación diferente porque hay bonos con vencimiento de 2029 o 2030”.

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundos Unidos por los Jubilados indicó que “hay un tema muy importante, que es el porcentaje que pagan las personas que logran hacer efectivo su certificado. No estamos de acuerdo con el descuento de hasta 20% aplicado al canje de los CEPANIM y esperamos que las autoridades revisen y ajusten los porcentajes”.

Cortés agregó que “reducir el descuento del 20% al 7% permitiría a los beneficiarios recibir un mayor valor por sus certificados y representaría un alivio para miles de jubilados, como parte del reconocimiento de una deuda histórica del Estado”. También destacó que “se requiere reforzar la atención en las sucursales habilitadas para el trámite, debido a la alta demanda de usuarios”.

En tanto, el Banco Nacional, explicó que “cada caso se negocia de forma individual, ya que existen bonos con distintos vencimientos, por lo que las tasas se determinan directamente con cada cliente”.

Fechas de redención establecidas

El decreto establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los CEPANIM y fija las siguientes fechas para la redención total de los certificados, de acuerdo con cada período histórico:

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

La entidad también informó que los beneficiarios de la provincia de Panamá pueden realizar su proceso de negociación en las sucursales de San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí. Además que se trabaja en la habilitación de otras oficinas para ampliar la capacidad de atención y responder a la demanda existente.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se prevé distribuir alrededor de B/.250 millones a cerca de 424,596 personas.

De igual forma, el MEF detalló que la entrega en el resto del país comenzará a partir del 22 de junio. Los certificados serán distribuidos en las sedes regionales de la institución en Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé. En tanto, los beneficiarios de Panamá Oeste deberán acudir a la Feria de La Chorrera, mientras que en Panamá la entrega se realizará en el Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro.