Panameños adeudan $42 mil millones a bancos y financieras

Y.Calles | Al cierre del mes de septiembre de 2025, la deuda de los panameños con los bancos, financieras, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y otras entidades, asciende a $42,417,693,644, según datos suministrados por la APC Experian.

De este total $36,741,908,619 corresponden a deuda con los bancos, $1,757,013,410 con las financieras, $1,656,115,206 con cooperativas, $991,520,511 otras entidades y $72,559,352 con empresas de telecomunicaciones (TELCOS).

Mientras que, unos $1,271,135,897 están clasificados como cuentas contra reserva. Es decir, el 3% de la cartera ha tenido que ser castigado por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensar la pérdida.

Según la APC, el saldo total en hipotecas bancarias es de $21,239,834,092 equivalente a 340,066 préstamos, para un saldo promedio de $62,458, con una morosidad de 4.7% sobre saldo. “Nuestra expectativa es que el mercado de bienes inmuebles se reactive en enero 2026, cuando entre en vigor la nueva ley de interés preferencial”, afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

Los préstamos de auto bancarios tienen la morosidad más baja del sistema, 2.1% sobre saldo. El total de la deuda asciende a $2,212,921,165, equivalente a 162,821 automóviles, para un promedio de $13,591 por préstamo. El año pasado el promedio era de $10,496 por vehículo, lo cual implica un aumento del 29%.

Los datos revelan que los préstamos personales bancarios presentan una deuda total de $8,484,109,036 para 634,997 obligaciones, lo que resulta en un promedio de $13,361 por préstamo, con una morosidad de 4.0% sobre saldo.

En cuanto a las tarjetas de crédito bancarias, estas presentan la morosidad más alta del sistema: 8.8% sobre saldo, pero inferior al mismo mes del año pasado, cuando se situaba en 9.8%. El monto total adeudado está en $2,852,916,756 para 848,163 tarjetas en circulación, con un saldo promedio de $3,364 por tarjeta.