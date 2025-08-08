Panamá y Japón firman acuerdo de cooperación financiera para impulsar la Línea 3 del Metro

Este viernes, 8 de agosto, se realizó el canje de notas entre el Gobierno de Japón y la República de Panamá, este documento fue firmado por Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores y Matsunaga Kazuyoshi embajador de Japón en Panamá.

Dicho canje de notas representa un préstamo por 2.486 mil millones de dólares americanos aproximadamente, cuyo objetivo primordial es la financiación y desarrollo de la Línea 3 de Transporte Urbano del Área Metropolitana de Panamá, informaron de la Cancillería panameña.

El préstamo ha sido otorgado, con términos favorables para el país, con una amortización de 14 años, un periodo de gracia de 6 años y bajas tasas de interés.

Tras la firma del acuerdo, Martínez Acha expresó que “Japón ha sido, a lo largo del tiempo un socio confiable y generoso para Panamá. Esta colaboración no solo fortalece nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo, inclusivo, resiliente y sostenible”.

Por su parte, el embajador Kazuyoshi hizo alusión a la visita del presidente Arístides Royo a Japón en 1980, el cual “estableció una estrecha relación con el Primer Ministro Ohira, quien prometió visitar Panamá. Sin embargo, el Primer Ministro Ohira falleció repentinamente debido a una enfermedad y no pudo cumplir su promesa.