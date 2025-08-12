Panamá y Estados Unidos inician reuniones técnicas por el TPC

Este 12 y 13 de agosto, Panamá y Estados Unidos sostendrán reuniones técnicas enmarcadas en el tratado de promoción comercial (TPC) vigente desde 2012, según información oficial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Los encuentros se sostendrán en Washington D.C., en los cuales también se abordará la futura instalación de la Comisión de Revisión Agrícola, para la cual Panamá se mantiene trabajando de manera constante mediante un diálogo estrecho con los sectores productivos nacionales, según lo comunicado por el MICI en nota de prensa.

El escrito agrega que “los comités técnicos del acuerdo son un espacio crucial para Panamá, en los que se busca garantizar la defensa de los intereses nacionales en el comercio bilateral a través de una representación interinstitucional técnica, informada y alineada”.