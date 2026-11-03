Panamá y España actualizan su alianza bilateral con la firma de un nuevo Tratado de Amistad.

Panamá y el Reino de España formalizaron la suscripción de un nuevo Tratado General de Amistad y Cooperación, un instrumento jurídico destinado a actualizar y fortalecer los vínculos bilaterales, dejando sin efecto el acuerdo anterior firmado en 1953.

La firma estuvo a cargo del canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. Con este nuevo marco normativo, ambas naciones ratifican su compromiso con la democracia, el multilateralismo, el orden internacional basado en reglas y la defensa de los derechos humanos.

El tratado busca potenciar la cooperación avanzada entre ambos países, además de abrir nuevas oportunidades en materia de intercambio económico, comercial y tecnológico en beneficio directo de sus ciudadanos.

La firma del documento tuvo lugar en la capital española, donde el canciller Martínez-Acha Vásquez encabeza la representación panameña en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.