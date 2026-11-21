Panamá y Emiratos Árabes Unidos manifestaron su interés en establecer un consejo empresarial bilateral y explorar la posibilidad de un tratado de libre comercio, durante una reunión entre el presidente José Raúl Mulino y Sheikh Shakhboot bin Nahyan, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de ese país.

El encuentro se realizó en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS-LAC), donde también se abordó el interés de inversionistas emiratíes en los puertos panameños y la solicitud de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Asimismo, ambas partes destacaron las oportunidades de cooperación en los sectores económico, marítimo y de servicios, además de la importancia de impulsar la participación del sector privado.