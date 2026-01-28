Panamá y Brasil firman acuerdo para impulsar la inversión y el flujo comercial

Los presidentes de Panamá y Brasil, José Raúl Mulino y Luiz Inácio “Lula” da Silva, firmaron un acuerdo de facilitación de inversiones que busca impulsar el flujo de comercio y capital entre ambos países, según informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

“Hemos consolidado una relación muy importante como políticos y como amigos, que se traduce hoy en el inicio de un mecanismo de cooperación bilateral de Panamá con Brasil”, destacó el presidente Mulino, previo a imponer al mandatario da Silva la condecoración Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Collar.

Mulino añadió que se acordó que los equipos técnicos de ambas naciones en materia fiscal, marítima y de turismo, entre otras, generen un mayor acercamiento a través de este mecanismo. Este proceso busca ser más rápido y eficiente en la relación comercial con Brasil, enfocándose en crear un puente de conexión hacia el país suramericano y hacia el Mercosur.

Por su parte, el presidente brasileño agradeció la distinción y reafirmó que la dinámica de las relaciones entre ambas naciones demuestra el compromiso con la profundización de los lazos económicos y la cooperación. Destacó, además, que Panamá es el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica, con cifras para el 2025 que denotan un crecimiento del 78% en el comercio bilateral.

“Podemos alcanzar niveles mucho mayores; estamos dispuestos a importar más productos panameños”, adelantó.

Resaltó los avances en las negociaciones del acuerdo de preferencia arancelaria para apoyar la adhesión de Panamá como Estado Asociado del Mercosur, la firma de instrumentos de cooperación en materia de turismo y gestión portuaria, así como la actualización del acuerdo de servicios aéreos para brindar mayor seguridad jurídica al transporte de carga.

Lula da Silva reiteró la postura de su nación de apoyar plenamente la soberanía de Panamá sobre el Canal y anunció que presentó al Congreso Nacional de Brasil la propuesta de adhesión formal al Protocolo de Neutralidad de la vía interoceánica.

Luego de su visita a Panamá y de participar en el Foro Internacional de América Latina y el Caribe 2026, concluyó que reuniones como esta deben tener continuidad para fortalecer la coordinación en la región. “Me voy con la renovada certeza de que América Latina y el Caribe son capaces de construir un proyecto autónomo de integración internacional”, finalizó.