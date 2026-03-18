Cultura

Portobelo, riqueza histórica turística

Con la implementación de centros de visitantes se busca mejorar la experiencia y resaltar su valor histórico y cultural

Portobelo, riqueza histórica turística
@atp_panama | Autoridades durante una capacitación en el Centro de Visitantes de Portobelo.
Portobelo, riqueza histórica turística
Gina Arias Rivera
18 de marzo de 2026

El principal punto de orientación para los turistas en Portobelo es el Centro de Visitantes, ubicado en el casco urbano. Este espacio funciona como núcleo informativo, donde las personas pueden conocer la historia colonial del área, su patrimonio afrodescendiente y los principales atractivos del distrito. La entrada es gratuita.

Pronto se inaugurará un componente importante, el Centro de Visitantes e Interpretación del Castillo de San Lorenzo, desarrollado como parte del corredor ecológico Portobelo–San Lorenzo. Este espacio está orientado a la educación ambiental y al turismo sostenible, se halla dentro del área del parque nacional.

Además de estos centros, está el Museo de la Real Aduana, cerca del malecón. Este sitio histórico ofrece exposiciones sobre el comercio colonial y la herencia afrocolonial, siendo clave para comprender la identidad cultural.

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Datos

Portobelo es un sitio declarado Patrimonio histórico por la UNESCO desde 1980.

Está al Norte del país, a unos 50 km de Colón, el puerto más importante de Panamá.

San Felipe de Portobelo fue fundada el 20 de marzo de 1597 por el explorador Francisco Velarde y Mercado.

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