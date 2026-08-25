Economía

Panamá supera los 40 Estados adheridos al Protocolo de Neutralidad del Canal

Panamá supera los 40 Estados adheridos al Protocolo de Neutralidad del Canal
Redacción Web
25 de agosto de 2026

La Cancillería de Panamá reportó que más de 40 Estados se han adherido al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, tras las recientes formalizaciones de Austria, Bélgica, Portugal y Suiza.

La Cancillería destacó que estas adhesiones “este respaldo reafirma al Canal como eje de paz, neutralidad e interconectividad global”.

De acuerdo con el reporte, entre los países adheridos figuran naciones de América, Europa, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía, incluyendo Estados Unidos no aparece en el listado presentado por la Cancillería, mientras que países como Rusia mantienen su adhesión por su condición de Estado sucesor de la Unión Soviética.

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