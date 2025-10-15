Panamá será sede del XI Premio Internacional Pasaporte Abierto 2026

En Panamá se recibirán a destacadas figuras del periodismo turístico mundial con la celebración del XI Premio Pasaporte Abierto 2026, uno de los eventos internacionales más importantes, organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT).

Este encuentro reunirá a más de 45 periodistas especializados y representantes de medios de diversos países, quienes llegarán al país a inicios de 2026 para formar parte del VII Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo y disfrutarán de una agenda turística integral que mostrará lo mejor de Panamá: su historia, su gastronomía, su arte y sus paisajes naturales.

“Recibir a periodistas de talla internacional es una oportunidad para mostrarle al mundo el alma de nuestro país y su diversidad cultural”, destacó Izela Noriega, presidenta de la Corporación de Comunicadores Panameños de Turismo (COPTUR), filial de la OMPT en Panamá.

El itinerario oficial incluirá recorridos por el Casco Antiguo, la Catedral Metropolitana, el Teatro Nacional, el Museo del Canal, el Biomuseo y las Esclusas de Miraflores, además de experiencias gastronómicas y culturales diseñadas para resaltar la identidad panameña.

Portobelo abre sus puertas al mundo

La experiencia también llevará a los visitantes el Caribe panameño, con un recorrido especial por la provincia de Colón y el distrito de Portobelo, reconocido por su riqueza histórica, su herencia afrodescendiente y su hospitalidad.

“Portobelo está listo para abrir sus brazos al mundo y compartir su historia, su música, su gastronomía y su calidez humana con cada visitante”, expresó Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, quien destacó además el interés por mostrar nuevos proyectos turísticos en Cocuyé, Isla Grande, Santa Isabel y los fuertes coloniales de la región.

Los Premios Pasaporte Abierto reconocen a periodistas, medios y proyectos que promueven un turismo ético, inclusivo, responsable e innovador. Su propósito es destacar iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible y fortalezcan la comunicación turística con impacto positivo en las comunidades.

Con su undécima edición, Pasaporte Abierto 2026 consolida a Panamá como el epicentro del turismo cultural y periodístico de la región, reafirmando su compromiso con un modelo turístico que celebra la diversidad cultural, promueve la sostenibilidad y proyecta al país como destino líder en América Latina.