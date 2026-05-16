Panamá será sede de la 31ª Reunión del Consejo de Ministros de la AEC

El próximo 21 de junio, Panamá se convertirá en el epicentro de la diplomacia regional al albergar la 31ª Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Con este encuentro, el país busca reafirmar su posición como la puerta de entrada natural hacia el Gran Caribe, potenciando su infraestructura global para dinamizar el comercio, la inversión y la cooperación internacional.

La estabilidad macroeconómica de la cuenca caribeña, que representa un mercado de más de 240 millones de personas, posiciona a la región como un destino de alto valor estratégico para Centroamérica. Ante los recientes reajustes en los mercados globales, el país pondrá a disposición su robusta plataforma logística, incluyendo sus puertos de clase mundial y la conectividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al respecto, las autoridades locales destacaron las ventajas competitivas que se presentarán durante la cita ministerial: “El Hub de las Américas no solo busca reducir costos, sino brindar seguridad jurídica y eficiencia operativa a los socios comerciales de la zona, optimizando de esta manera las cadenas de suministro”.

Más allá del intercambio comercial, la integración abordará los desafíos urgentes del cambio climático que amenazan la infraestructura del área. Por ello, la cita priorizará la resiliencia regional a través de iniciativas técnicas ya en marcha, como el programa Shock, enfocado en sistemas de alerta temprana ante desastres naturales y cuyos beneficios impactan directamente en 16 islas de la región.

Al asumir este liderazgo en la AEC, Panamá impulsará una agenda integral centrada en la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la gestión migratoria y la mitigación ambiental. El comité organizador concluyó que el objetivo principal del foro es claro: “Transformar la retórica de la integración en acciones concretas que generen un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos del Gran Caribe”.