Panamá se corona en la Copa América del Queso

La finca panameña Kiaora Farms fue declarada campeona de la III Copa América del Queso, celebrada en Huánuco, Perú, tras competir con 402 muestras, divididas en 18 categoría, provenientes de distintos países de América Latina.

El jurado internacional, conformado por figuras de renombre como la española Luisa Villegas, evaluó el sabor, las técnicas de producción, la seguridad alimentaria y la autenticidad de cada producto.

Kiaora Farms se especializa en quesos de cabra 100 % naturales, sin aditivos. Entre sus productos emblema destacan el Chevre Frais, suave y fresco (campeona en el evento); el Camembert estilo francés, de corteza blanca y textura cremosa; y el Bouche, un queso intermedio con sabor más intenso.

La organización del evento anunció que la próxima edición de la Copa América del Queso se celebrará en Panamá.