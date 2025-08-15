Panamá sale de la lista de paraísos fiscales de Ecuador

Panamá fue retirada ayer de la lista de paraísos fiscales de Ecuador, tras la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, había indicado que se firmaría “un intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador”, lo que era de “suma importancia para ambas naciones, sobre todo porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador”.

Mulino dijo que “esto es otro paso en la dirección correcta y es parte de los esfuerzos de mi gobierno para salir de todas las listas discriminatorias, y es consecuente con el enfoque y acciones para mejorar las políticas públicas, incluyendo la solicitud de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

El presidente señaló que esto es resultado de las conversaciones que sostuvo con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.