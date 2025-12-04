Panamá registra 6,937 clientes con paneles solares

La instalación de sistemas de paneles solares para el autoconsumo en hogares y empresas registra un crecimiento. A la fecha, el país cuenta con un total de 6,937 clientes que han adoptado sistemas de autoconsumo energético y la capacidad total instalada alcanza los 188,871 kW, según datos de la Cámara Panameña de Energía Solar.

De esta cantidad instalada de energía, un 6.2% corresponde a clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí S.A. (EDECHI), un 46.3% a Elektra Noreste, S.A. (ENSA) y un 47.5% a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste S.A. (EDEMET).

Al respecto, Juan Andrés Navarro, presidente de la Cámara Panameña de Energía Solar, indicó que, “hemos observado un repunte importante, ya superamos los 6 mil clientes y alcanzamos 180 megavatios instalados. Este año hemos colocado entre un 10% y un 20% más que el año pasado; y proyectamos que para 2026 la actividad se fortalecerá aún más, en un escenario económico nacional más dinámico”.

Navarro agregó que, “no hay razón para mantener un límite de cuánta energía fotovoltaica debemos instalar. La manera de regular la generación distribuida es a través de otros medios. No poniendo techos, ni barreras”. Mencionó que se deben mejorar los puntos de interconexión y la capacidad de los circuitos con miras a instalar más paneles solares en el país.

El líder del gremio concluyó que, “Panamá tiene un enorme potencial de irradiación solar, buen sol y un clima que favorece la instalación de paneles. Es un país ideal para adoptar esta tecnología y la mejor manera de ahorrar es instalando sistemas solares”.