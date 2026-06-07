Panamá refuerza su liderazgo marítimo internacional tras visita a Grecia

La visita de Estado del presidente José Raúl Mulino a Grecia dejó importantes resultados para Panamá, entre ellos la firma de acuerdos de cooperación, nuevas oportunidades de empleo para marinos panameños y el anuncio del registro de cuatro nuevos buques bajo bandera panameña.

Durante su estancia en Atenas, Mulino sostuvo reuniones con las máximas autoridades griegas para fortalecer las relaciones bilaterales y promover la cooperación en áreas estratégicas. Como parte de la agenda oficial, se firmaron dos memorandos de entendimiento enfocados en turismo y consultas políticas, con el objetivo de impulsar el intercambio de información, la inversión y la colaboración entre ambos países.

En el ámbito marítimo, el mandatario participó en Posidonia 2026, una de las ferias navieras más importantes del mundo, donde Panamá reafirmó su posición como uno de los principales registros de naves a nivel internacional. Asimismo, sostuvo encuentros con armadores griegos, considerados los principales usuarios de la bandera panameña.

Uno de los anuncios más destacados fue realizado por la naviera Tsakos Shipping Trading, que informó que cuatro buques tanqueros tipo panamax, actualmente en construcción, serán registrados bajo bandera panameña. Además, la empresa manifestó su interés en generar nuevas oportunidades laborales para marinos panameños.

Durante su visita, Mulino también recibió la Gran Cruz de la Orden del Redentor, la máxima distinción honorífica otorgada por la República Helénica a jefes de Estado, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Según un comunicado oficial de la Presidencia de la República, estos resultados fortalecen la confianza en la bandera panameña, consolidan los vínculos con Grecia y contribuyen a la estabilidad y crecimiento del sector marítimo nacional.