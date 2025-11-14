Panamá inicia Estudio de Impacto Ambiental Categoría III para la Fase 1 del tren Panamá–David–Frontera

La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) anunció el inicio oficial del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III correspondiente a la Fase 1 del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera, en colaboración con la firma internacional WSP.

Según informó la institución, la elaboración del estudio constituye “una etapa fundamental que garantizará que el desarrollo del proyecto ferroviario se realice bajo los más altos estándares de sostenibilidad, transparencia y respeto por las comunidades y el medio ambiente”.

La SNDF desarrolla esta fase en alianza con WSP del Istmo, S. de R.L., firma reconocida por su trayectoria en “ingeniería, consultoría ambiental, planificación y supervisión de proyectos de infraestructura de gran escala en Panamá y la región”.

El EsIA comenzará con el levantamiento de la línea base ambiental, social y cultural en el trazado Panamá–Divisa, que abarca las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera. De acuerdo con la Secretaría, “Los trabajos de campo se iniciarán en noviembre de 2025 y se desarrollarán hasta marzo de 2026”.

Durante esta fase se recopilará “la información necesaria para caracterizar las condiciones actuales del entorno y sustentar la evaluación socioambiental del proyecto”, con el fin de definir medidas de manejo, prevención, mitigación y compensación ambiental que aseguren una ejecución “sostenible, responsable y en equilibrio con el medio ambiente y las comunidades locales”.

El organismo detalló que el estudio “se alinea con las normas de protección ambiental de la Banca Multilateral y con los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad”.

Con ello, el proyecto busca combinar desarrollo e innovación con responsabilidad ambiental, garantizando “el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño para un crecimiento sostenible de su infraestructura ferroviaria.”

La ejecución del EsIA también cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 1 de 1 de marzo de 2023, que reglamenta el Capítulo III del Título II de la Ley 41 de 1998, “General de Ambiente de la República de Panamá”, así como con las modificaciones introducidas mediante el Decreto Ejecutivo N° 2 de 27 de marzo de 2024.

El Secretario Nacional del Ferrocarril, Ing. Henry Faarup, destacó la importancia de esta etapa para el desarrollo del proyecto. “Este estudio marca un paso muy importante para el proyecto. El tren está avanzando de forma responsable, tomando en cuenta la realidad de cada comunidad y su entorno natural. Queremos que este proyecto sea un ejemplo de cómo se puede construir progreso cuidando lo nuestro”.

Faarup también subrayó el componente social del proceso, señalando que permitirá integrar a las comunidades en la toma de decisiones. Según explicó, “aquellos que habitan dentro del área de influencia sean parte del proceso a través de encuestas, entrevistas, reuniones informativas y espacios de diálogo”.

Añadió además: “Estamos comprometidos con impulsar un proyecto que transforme la movilidad del país, que respete su riqueza ambiental y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los panameños. Este tren es un símbolo de integración, progreso y visión nacional”.