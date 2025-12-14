“Panamá ganó”: CCIAP resalta acuerdo histórico por el empleo

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), afirmó que, tras diez años y cinco negociaciones fallidas, trabajadores y empleadores lograron finalmente alcanzar un acuerdo en la mesa del salario mínimo, un consenso que calificó como una victoria para el país.

Según Arias, el resultado no fue producto de un proceso sencillo, sino de la comprensión de que el momento exigía responsabilidad colectiva, en la que “o perdíamos todos, o ganábamos todos, había espacio para construir país”.

En ese sentido, Arias recordó que desde la CCIAP siempre se ha sostenido que la empresa privada y el Gobierno deben trabajar de manera conjunta. Además, subrayó que “hoy podemos decir algo aún más grande: la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno logramos remar juntos para alcanzar un acuerdo que aporta estabilidad y un horizonte más claro para Panamá”.

Durante las conversaciones, explicó que cada sector llegó con objetivos propios. Por un lado, “los trabajadores buscaban proteger su poder adquisitivo; por otro, los empleadores procuraban garantizar la sostenibilidad de sus empresas”. Sin embargo, destacó que, más allá de las diferencias, prevaleció un punto en común: el bienestar general del país. “Supimos hacer a un lado intereses particulares para concentrarnos en el bien común. Y ahí estuvo la clave para mantener la mesa viva, aun cuando por momentos estuvo a punto de romperse”, dijo Arias.

Asimismo, el presidente de la CCIAP resaltó que esta negociación representó un hecho histórico para el gremio empresarial. A diferencia de procesos anteriores, en los que su participación se limitaba a un rol técnico dentro del equipo empleador, en esta ocasión la Cámara tuvo un espacio como comisionado principal, participando de forma directa en las discusiones, escuchando a las partes y contribuyendo a la construcción de consensos.

Desde el inicio de las negociaciones, Arias indicó que uno de los principales objetivos del sector empleador fue “preservar los empleos que existen y poder seguir generando nuevos puestos de trabajo. Para nosotros, el empleo no es un concepto técnico ni un número en una tabla; es nuestro motor. El empleo es nuestra obsesión, porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, un proyecto de vida y un país que quiere avanzar”.

Por otro lado, destacó el rol desempeñado por el Gobierno, al actuar como garante del proceso. Según explicó “facilitó y ayudó a que las partes se entendieran sin imponer. Su presencia permitió que la conversación fluyera incluso en los momentos más tensos”.

Como resultado, Arias señaló que el acuerdo alcanzado beneficia a miles de trabajadores y, al mismo tiempo, brinda un respiro a las pequeñas y medianas empresas, que requieren estabilidad para poder seguir operando y generando empleo.

Finalmente, el presidente de la CCIAP sostuvo que este consenso no debe entenderse como un punto final, sino como un punto de partida. A su juicio, si fue posible alcanzar acuerdos en un tema tan sensible como el salario mínimo, también lo será en otros asuntos de interés nacional. “Cuando Panamá suma esfuerzos, deja los extremos a un lado y empuja hacia el mismo rumbo, Panamá gana”, concluyó.