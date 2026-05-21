Panamá frena plan para vender energía a Costa Rica por críticas de su presidenta

El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este jueves que su país rechazó un plan para vender energía a Costa Rica por las críticas de su mandataria, Laura Fernández, en medio de un conflicto comercial por productos agropecuarios.

Fernández, que asumió su cargo el pasado 8 de mayo, pidió públicamente a su canciller, Manuel Tovar, iniciar “acciones internacionales” contra Panamá, país que desde 2020 bloquea la entrada de productos costarricenses por motivos sanitarios.

La disputa llegó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde un grupo arbitral falló a favor de Costa Rica en 2024, pero la decisión fue apelada por Panamá y el conflicto sigue.

Los restricciones panameñas aplican a frutas y productos bovinos costarricenses como lácteos, carne y embutidos, entre otros.

“Yo sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica, producto de sus propias necesidades, esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal.

Pero “por lo lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica, así de sencillo”.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia (..) no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, añadió el mandatario panameño.

Dijo estar “sorprendido” por la reacción costarricense.

Según Mulino, autoridades panameñas y costarricenses ya se habían reunido para tratar sobre esos planes de venta de energía, que no detalló.

El gobernante panameño también acusó a Costa Rica de bloquear durante más de 10 años a “un sinnúmero” de empresas de Panamá.

Fernández advirtió recientemente que su gobierno no iba “a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” costarricenses, y aseguró que la resolución de este conflicto es una “prioridad” para su gobierno.

“La política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto”, indicó Mulino, según el cual, Panamá aplicará una política de “reciprocidad” con Costa Rica.

“Este es un tema importante para Costa Rica, pero también lo es para Panamá y mi deber es proteger a los panameños”, agregó.

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