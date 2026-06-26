Panamá fortalece su apuesta por la inversión, la innovación y los empleos de calidad

Con la firma de su incorporación a Pax Silica, Panamá consolida su estrategia para posicionarse como un destino de inversión, innovación y desarrollo tecnológico, lo que permitirá potenciar sectores estratégicos de alto valor agregado, impulsar la transferencia de conocimiento y crear empleos especializados y mejor remunerados para los panameños.

Esta propuesta, impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, promueve la cooperación internacional para el desarrollo de tecnologías estratégicas y la resiliencia de las cadenas de suministro. Asimismo, fomenta la colaboración en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y otras tecnologías críticas, con el objetivo de impulsar capacidades, facilitar la inversión y promover ecosistemas tecnológicos confiables.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, encabezó la firma en representación del Gobierno Nacional, acompañado por el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Dr. Eduardo Ortega Barría.

“La incorporación de Panamá a Pax Silica refleja la confianza internacional en nuestro país y confirma que estamos avanzando en la dirección correcta. Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino impulsamos una estrategia para atraer inversión, fortalecer la innovación y generar empleos de calidad que amplíen las oportunidades para los panameños”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Como parte de esa visión, el país desarrolla una estrategia nacional para fortalecer sus capacidades en semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y otras tecnologías emergentes, sectores llamados a transformar la economía mundial durante las próximas décadas.

Para ello, Panamá impulsa una inversión de 105 millones de dólares durante los próximos cuatro años, destinada a la formación de talento, infraestructura y atracción de inversiones. Además, más de un centenar de panameños participan actualmente en programas de becas, capacitación y pasantías especializadas, mientras continúan las alianzas con empresas tecnológicas de alcance global como Intel, Oracle, Qualcomm y AMD.

El objetivo es consolidar un ecosistema que permita que más empresas desarrollen proyectos tecnológicos en el país, generen transferencia de conocimiento y encuentren en el talento panameño un aliado para su crecimiento.

“La incorporación de Panamá a Pax Silica también reconoce el trabajo que el país viene realizando para fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas. Nuestro compromiso es seguir formando talento, impulsando la investigación y fortaleciendo un ecosistema de innovación que permita a más panameños acceder a empleos de alto valor agregado y participar en las industrias que definirán el crecimiento económico del futuro”, destacó el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Dr. Eduardo Ortega Barría.

Esta adhesión también reconoce fortalezas que Panamá ha construido durante décadas: una economía estable y dolarizada, una plataforma logística de clase mundial, una creciente conectividad digital, disponibilidad energética y un entorno favorable para el desarrollo de nuevas inversiones.

Sobre esa base, el Gobierno Nacional impulsa la visión del Canal Digital de Panamá, una estrategia orientada a complementar el liderazgo logístico del país con un nuevo papel como plataforma regional para la innovación, la tecnología y los servicios digitales.

“Queremos que cada vez más empresas elijan Panamá para invertir, innovar y crecer. Eso significa más oportunidades para nuestros jóvenes, más empleos de calidad y una economía preparada para competir con éxito en el mundo que viene”, concluyó Moltó.