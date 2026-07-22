Panamá firma acuerdo con la Alianza Solar Internacional para impulsar proyectos de energía renovable

Panamá suscribió este miércoles un Marco de Asociación País con la Alianza Solar Internacional (ISA), un acuerdo que busca impulsar proyectos de energía solar, fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico y ampliar las oportunidades de formación para profesionales panameños.

La firma se realizó en Nueva Delhi, durante la visita oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez a la India, tras una reunión con el director general de la ISA, Ashish Khanna, y representantes de la organización.

Según informó la Cancillería, el acuerdo respaldará los esfuerzos del país para acelerar la transición energética, incrementar el uso de fuentes renovables, atraer inversiones y fortalecer la competitividad del sistema eléctrico.

Entre las iniciativas previstas figura el desarrollo de proyectos agrivoltaicos, que combinan la producción agrícola con la generación de energía solar, así como la implementación de invernaderos solares y sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua, con el objetivo de fortalecer la productividad del sector agropecuario.

En el ámbito académico, la ISA anunció la disponibilidad de becas completas para que estudiantes y profesionales panameños cursen la Maestría en Tecnologías de Energía Renovable en el Instituto Indio de Tecnología (IIT Delhi).

Además, ambas partes acordaron explorar la creación de un Centro de Excelencia Solar en Panamá, concebido como un espacio regional para la investigación, la capacitación, la transferencia tecnológica y la gestión del conocimiento en energías renovables para América Latina y el Caribe.

La Alianza Solar Internacional es una organización intergubernamental dedicada a promover la expansión de la energía solar mediante la cooperación internacional, la movilización de inversiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas.