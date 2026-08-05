Panamá exporta 1,680 cajas de piña MD2 a Arabia Saudita en tercer envío comercial

La piña MD2 panameña continúa ganando espacio en mercados internacionales con el envío de 1,680 cajas hacia Arabia Saudita, en una operación que representa el tercer contenedor comercial exportado por la empresa Dulces Tropical a este destino del Medio Oriente.

El cargamento fue preparado con la participación de los productores colaboradores Kimberly Rudas y Eduardo Borges, quienes estuvieron a cargo de la logística de empaque para esta nueva operación de exportación.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que personal de la Agencia de La Chorrera, con el apoyo de Sanidad Vegetal en Panamá Oeste, realizó la inspección fitosanitaria del producto, verificando la calidad de la fruta y el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, higiene y estándares exigidos por el país de destino.

Este envío corresponde al tercer contenedor comercial hacia Arabia Saudita, luego de los resultados favorables obtenidos durante las exportaciones de prueba, lo que permitió consolidar este mercado como una nueva oportunidad para la piña panameña en la región del Medio Oriente.

El MIDA destacó que la apertura y consolidación de nuevos destinos de exportación fortalece la competitividad del sector agropecuario nacional, al generar oportunidades para productores y empresas exportadoras, además de ampliar la presencia de los productos panameños en el comercio internacional.