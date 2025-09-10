Panamá es sede del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura

A partir de hoy, hasta el próximo 12 de septiembre, Panamá recibirá a los principales actores de la industria avícola durante la celebración del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura, un evento que reunirá a expertos internacionales, empresas líderes, productores y autoridades para debatir sobre innovación, sostenibilidad y retos del sector en la región, con la participación de más de 28 países.

El congreso contará con más de 40 conferencias magistrales y paneles de expertos, donde se abordarán temas de alta relevancia como:

Epidemiología y control de enfermedades aviares emergentes.

Uso de la inteligencia artificial en la avicultura, análisis de datos y tecnologías aplicadas.

Nutrición y sostenibilidad, con enfoques en reducción de la huella de carbono y eficiencia energética.

Bienestar animal y bioseguridad como pilares de la producción moderna.

Participarán destacadas empresas internacionales, proveedoras insumos avícolas, consolidando la importancia de Panamá como hub de innovación y conocimiento para la industria avícola de Centroamérica y el Caribe.

El evento se realiza en el Panamá Convention Center y contará también con una feria de exposición comercial y talleres especializados, generando un espacio integral para el networking y el desarrollo del sector.