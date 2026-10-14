Panamá autoriza concesión de $1.2 millones para sistema de cable submarino

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación de la Nación, a suscribir un contrato de concesión administrativa con la empresa Trans Ocean Submarine Cable, Corp., para instalar, operar y mantener el sistema de cable submarino Trans Ocean One en Panamá, por un periodo de 20 años.

El contrato tiene un valor total estimado de B/.1,224,372.00, con un canon de arrendamiento mensual de B/.5,101.55 y anual de B/.61,218.60, de acuerdo con los informes periciales de avalúo gestionados ante las autoridades competentes.

La empresa proyecta instalar una ramificación de 16 pares de fibra óptica que conectará María Chiquita, en Panamá, con República Dominicana, así como la ciudad de Panamá con Las Brisas de Santo Domingo, en Chile, con el objetivo de mejorar la cobertura de la red mundial de telecomunicaciones a través de Centroamérica.

La concesión busca establecer condiciones jurídicas estables y previsibles para la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, garantizando que la empresa pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones durante la vigencia del contrato.