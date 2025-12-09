La República de Panamá fue escogida por el pleno para ejercer la Presidencia Pro Témpore del del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), durante el año 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En un comunicado, explicaron que esta responsabilidad será liderada por Isabel Y. Vecchio Arófulo, Coordinadora Nacional ante el GAFILAT y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asumir la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT implica ejercer el liderazgo técnico y operativo del organismo.

“En este rol, Panamá dirigirá la agenda regional, definiendo prioridades y líneas de acción para los 18 países miembros en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM)”, dijo el MEF.

Asimismo, presidirá las reuniones plenarias, comités y grupos de trabajo, actuando como vocero regional; representará al organismo ante foros internacionales, regionales y multilaterales; impulsará proyectos estratégicos como iniciativas de beneficiarios finales, programas de capacitación y acciones para fortalecer la efectividad investigativa y servirá como enlace clave entre la región y la comunidad global de ALA/CFT, profundizando la cooperación internacional.

El MEF aseguró que “para países próximos a una evaluación mutua, como Panamá, la presidencia constituye además una oportunidad para fortalecer su posicionamiento técnico y mejorar su preparación con miras a futuras revisiones”.

Entre las principales ventajas para Panamá al asumir esta responsabilidad se destacan:

· Mayor visibilidad e influencia regional, posicionando al país en la toma de decisiones sobre transparencia financiera y prevención de delitos financieros.

· Fortalecimiento institucional interno, impulsando reformas y mejores prácticas internacionales.

· Impulso a proyectos estratégicos, como la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de activos virtuales.

· Reputación internacional reforzada, lo que favorece la confianza de inversionistas y organismos multilaterales.

Panamá ha reiterado su compromiso con una agenda firme orientada a fortalecer la integridad financiera regional. Entre sus prioridades destacan:

1. Consolidar los sistemas de identificación de beneficiarios finales y promover registros regionales más robustos.

2. Impulsar la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas, la coordinación interinstitucional y la participación público-privada.

3. Preparar a los países miembros para la quinta ronda de evaluaciones mutuas, priorizando la efectividad y el alineamiento con los estándares del GAFI.

4. Fortalecer la supervisión regional de activos virtuales, con énfasis en la gestión de riesgos y una regulación efectiva.

Panamá reafirmó que asume la presidencia pro témpore como una oportunidad para liderar una agenda regional centrada en la integridad, la transparencia y la prevención. El país mantiene un alto compromiso con la transparencia financiera, el cumplimiento de los estándares del GAFI, la cooperación internacional y regional, la implementación de políticas públicas sólidas y sostenibles en materia de LA/FT/FPADM, así como con el fortalecimiento de su institucionalidad y reputación global.

“Asumimos esta responsabilidad con un firme compromiso hacia la transparencia y la integridad del sistema financiero regional. Lideraremos esta presidencia con una visión técnica, cooperativa e innovadora, en beneficio de todos los países miembros”, afirmó la Coordinación Nacional.

Vecchio Arófulo es abogada con distinción Cum Laude en Derecho y Ciencias Políticas, con especialización en Derecho Marítimo, Administración Pública, Comercio Internacional y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su trayectoria incluye una participación destacada en foros técnicos y plenarias del GAFILAT, así como en actividades regionales de supervisión basada en riesgo. Ha liderado, además, el proceso interinstitucional que permitió la salida de Panamá de la Lista Gris del GAFI.