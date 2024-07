Panamá apela al apoyo del MERCOSUR para salir de listas discriminatorias

El presidente panameño José Raúl Mulino pidió la solidaridad y apoyo de los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en su lucha por salir de las listas fiscales discriminatorias que han afectado el centro financiero de Panamá bajo argumentos falsos.

“Pelearé porque se haga justicia con Panamá. Es impensable que para una cosa seamos buenos para la comunidad internacional y para otras no. No hace sentido y no lo voy a tolerar”, dijo Mulino haciendo referencia a que Panamá está pronto a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la vez está en listas discriminatorias donde ponen al país a la par de Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, entre otros.

El mandatario dijo en la plenaria de jefes de Estados del MERCOSUR, que se realizó hoy en Paraguay, que Panamá volverá a ser respetado en la comunidad internacional.

Indicó que son falsos los señalamientos que se hacen en estas listas discriminatorias de que en Panamá no se pagan impuestos. “Nos han trastocado el sistema financiero con un exceso de restricciones bancarias que hay que volverlas a despejar. Aun así, pongo esta plataforma a disposición del MERCOSUR”, destacó el gobernante panameño.

Mulino también expuso en este encuentro el problema de la migración ilegal por Darién, señalando que este es un problema humanitario que le rompe el corazón a cualquier ser humano.

El jefe del Estado panameño también dijo que apelará a la comunidad internacional para que respalde el esfuerzo que está haciendo Panamá por controlar este problema humanitario, donde la mayoría de los migrantes proceden de Venezuela, Ecuador, Colombia y Haití.

Señaló que detrás de todo esto, están involucrados los carteles de la droga y el crimen organizado.

Precisó que más de mil 300 migrantes ilegales cruzan, diariamente, por las fronteras de Panamá buscando llegar a Estados Unidos. Esto le representa al Gobierno de Panamá gastos por más de 100 millones de dólares al año, además de otros problemas como la contaminación ambiental en uno de los bosques considerados como uno de los principales pulmones que queda en el mundo.