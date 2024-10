Panamá anulará registro y patente de naves en listas de sanciones internacionales

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que cancelará el registro y patente de navegación a las embarcaciones de su flota mercante nacional que estén incluidas en listados de sanciones internacionales.

A través de un comunicado, la entidad explicó que “el 18 de octubre de 2024, se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo N°512, que ordena la cancelación de naves o propietarios registrales incluidos en: Listas de Sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Lista de Personas y Entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Lista de buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Listas de Sanciones de la Unión Europea – EU Consolidated Financial Sanctions List. Lista de sanciones del Reino Unido (UK) – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.”

“La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) emitirá un reporte al Administrador de la AMP, con la recomendación de proceder a la cancelación del registro de la nave. El Administrador deberá otorgar autorización a la DGMM para continuar el proceso, a través de una resolución motivada”, detallaron.

“Si la embarcación cuenta con una o más hipotecas en la Dirección General de Registro Público, se conservará dicha inscripción para asegurar que el acreedor pueda ejercer sus derechos. Al mismo tiempo, se notificará a las instituciones financieras (bancos) de la situación”, indicaron.

De acuerdo al comunicado, se prohíbe a las Organizaciones Reconocidas por la República de Panamá o sujetas a su jurisdicción, brindar servicios de clasificación y/o certificación a embarcaciones que se encuentren en proceso o hayan sido canceladas.

“Es fundamental señalar que el Decreto Ejecutivo 512 no sustituye las medidas establecidas para la cancelación de buques emitidas en otras disposiciones relacionadas con el Registro de Buques de Panamá”, concluyeron.