$!No se pueden usar fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

El Ministerio de Economía Finanzas (MEF) advirtió a entidades públicas que deben participar con “recursos propios”, al Desfile de las Mil Polleras que se realizará el sábado 17 de enero, en Los Santos, ya que queda restringido todo uso de fondos públicos para dicha actividad.

De acuerdo a la circular MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025, emitida en conjunto con la Contraloría General de la República, se restringe “toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos” destinados a la participación de autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros.

“Se exceptúa únicamente a la Autoridad de Turismo de Panamá, conforme a lo dispuesto en la Ley 116 de 10 de diciembre de 2013, relacionada con la celebración del Día del Desfile de las Mil Polleras”, destacó el MEF.

Desde el MEF, aseguraron que las instituciones “pueden ir, pero cubriendo sus gastos. La Contraloría fiscalizará”.

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, indicó que la medida le parece “muy bien” y en el caso de la UP, todo “el que desee ir que cubra sus gastos”.

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de la Cámaras de Comercios de Panamá (FEDECAMARAS), indicó “para fiscalizar el cumplimiento, las instituciones públicas deberían publicar informes detallados sobre cómo se están utilizando los fondos asignados al evento”. Además, de “hacer una auditoria detallada”.

Jiménez destacó que “el desfile de las Mil Polleras es un evento cultural súper importante en Panamá. Mucha gente lo ve como una forma de mostrar la identidad y la riqueza cultural del país. Sin embargo, cuando se trata de gastar dinero del Estado en este tipo de eventos, surgen preguntas sobre la priorización de los fondos públicos”. Dijo que por un lado, invertir en eventos culturales puede tener beneficios económicos y sociales, como promover el turismo y fortalecer la identidad nacional. Por otro lado, es clave asegurarse de que esos fondos se estén utilizando de manera transparente y eficiente”.