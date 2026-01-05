Nevada provoca caos en los transportes en Reino Unido, Francia y Países Bajos

Vuelos retrasados o cancelados en los principales aeropuertos europeos, el Eurostar paralizado, camiones bloqueados. Una intensa nevada perturba este lunes los transportes en Francia, Reino Unido y Países Bajos.

En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, se cancelaron cerca de 700 vuelos, es decir, más de la mitad de los aproximadamente 1.200 despegues y aterrizajes previstos para el lunes.

El tráfico ferroviario también sufrió fuertes perturbaciones, especialmente en la región de Ámsterdam, y los trenes Eurostar que conectan los Países Bajos con París y Londres dejaron de circular.

En Reino Unido, las temperaturas descendieron hasta -10,9 grados centígrados en Shap, en el noreste de Inglaterra, y la capa de nieve alcanzó los 52 cm en Tomintoul, en el norte de Escocia, según la Oficina Meteorológica de Reino Unido (Met Office).

Se cancelaron vuelos en aeropuertos como Liverpool, en el norte de Inglaterra, Aberdeen e Inverness, en Escocia, y Belfast, en Irlanda del Norte.

En Francia, en los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly, las aerolíneas tuvieron que reducir sus vuelos en un 15% debido a las intensas nevadas.

Unos 250 quitanieves estaban en espera en ambos aeropuertos, informó el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, en una rueda de prensa, advirtiendo que probablemente habría "cancelaciones y algunos retrasos".

En la capital francesa, ningún autobús circulaba por la tarde y los tradicionales atascos de final de jornada en la región parisina, a la hora de la salida de las oficinas, alcanzaron un nivel récord: 1.020 km.

"En Canadá llegan a -40 °C y se las arreglan porque se anticipan y se equipan, a diferencia de nosotros", se quejó Stéphanie Anoh, de 51 años, mientras intentaba tomar un tren en la estación Saint-Lazare de París para regresar a su casa.

Las escuelas se vieron también afectadas en Irlanda del Norte, con un total de 212 establecimientos cerrados este lunes, informaron las autoridades. Decenas de centros tampoco abrieron en Escocia, Gales y norte de Inglaterra.

Y el episodio de nieve aún no ha terminado.

El Met Office prevé nieve y placas de hielo hasta el martes por la noche en Irlanda del Norte, Escocia, parte de Gales, el suroeste de Inglaterra y la costa este.

En Francia, la alerta naranja está vigente hasta la mañana del martes y podría prolongarse de nuevo a lo largo del día.

En Países Bajos, el instituto meteorológico nacional anuncia nuevas nevadas abundantes para el miércoles.

