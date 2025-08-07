Nestlé recorta producción de leche en Natá y asegura que no se irá

Nestlé Panamá anunció la reducción temporal en la frecuencia de producción de su línea de leche evaporada IDEAL® en la planta ubicada en Natá de los Caballeros, la primera fábrica de la empresa en Centroamérica. La medida responde a una baja sostenida en la demanda local y al impacto de productos sustitutos importados.

Según el comunicado oficial, esta decisión busca salvaguardar la operación de la planta, que emplea a más de 300 familias. Durante este período, la compañía suspenderá la compra de leche a 320 productores de las provincias de Azuero y Chiriquí, quienes ya han sido notificados directamente.

Nestlé subraya que el ajuste no representa un retiro de operaciones ni compromete el abastecimiento de productos en Panamá. Además, reafirma su compromiso con los consumidores al mantener disponible su portafolio completo y garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro.

La compañía indicó que el restablecimiento de la producción dependerá de la evolución del mercado local.