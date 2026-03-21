Musk ofrece pagar salario de agentes en aeropuertos de EEUU por parálisis presupuestal

El multimillonario Elon Musk ofreció el sábado pagar los salarios de los agentes de seguridad en los aeropuertos de Estados unidos quienes, a pesar de ser personal esencial, trabajan sin paga por un bloqueo presupuestal parcial.

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

“Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse presupuestal que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país”, escribió Musk en su red social X.

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Por esta situación, el ausentismo de los agentes ha aumentado. Ahora es común que el tiempo de espera en los puestos de seguridad sea de varias horas.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.

Según varias estimaciones, el salario anual de estos agentes oscila entre 50.000 y 60.000 dólares, lo que suma un presupuesto de unos 2.500 millones a 3.500 millones de dólares al año.

La riqueza de Musk es de unos 839.000 millones de dólares, según el más reciente ranking de la revista Forbes publicado el 10 de marzo.