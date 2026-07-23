Mulino afirma que el país alcanzó un récord de 852 mil empleos formales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá recuperó el empleo privado después de 12 años y afirmó que el país alcanzó una cifra histórica de 852 mil empleos formales.

Durante la inauguración del renovado Estadio Armando Dely Valdés, en la provincia de Colón, el mandatario sostuvo que su administración dejó atrás la práctica de incrementar los nombramientos públicos para reducir las cifras de desempleo.

“Llegamos a una cifra histórica de empleo formal: 852 mil empleados formales. Pero esa no es una meta, sino un punto de partida. Vamos a generar más trabajo, atraer más inversiones con una economía fortalecida y también pensando en el futuro”, afirmó.

Mulino también destacó el papel que tendrá Colón en la generación de empleos mediante nuevos proyectos de inversión.

“Colón será parte fundamental con la licitación de Margarita, un espacio abandonado que puede generar miles de empleos. También con la ampliación de la Zona Libre, que iniciamos este año, y con la reconstrucción prometida a mi Cristo Negro de Portobelo”, expresó.

En la actividad, el presidente entregó el renovado Estadio Armando Dely Valdés, una obra que representó una inversión de 7.1 millones de dólares.

El proyecto incluyó la rehabilitación integral de la instalación deportiva y la construcción de nuevas graderías con capacidad para 1,500 espectadores.

El mandatario también informó que el Gobierno avanza en el proceso de licitación de la carretera Cuango-Santa Isabel, un proyecto orientado a impulsar el desarrollo turístico en la Costa Arriba de Colón.

“Y no se trata de una idea alocada, sino de un proyecto que cuenta con la colaboración del presidente y amigo Luis Abinader, de República Dominicana”, señaló.