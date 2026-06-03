Moody’s: Reactivación de Cobre Panamá podría mejorar finanzas del país y dar oxígeno fiscal

La calificadora de riesgos Moody’s mantuvo la calificación soberana de Panamá en Baa3, con grado de inversión, pero conservó la perspectiva negativa. La agencia advirtió que persisten retos por deuda pública, ingresos fiscales y consolidación de finanzas estatales.

Entre los factores que podrían aliviar la presión fiscal, Moody’s mencionó una eventual reactivación de Cobre Panamá. Según la calificadora, el proyecto generaría ingresos recurrentes para el Estado, mejoraría las cuentas públicas y fortalecería la confianza de los inversionistas en la economía panameña.

En su análisis destacó la mejora fiscal reciente, con reducción del déficit y disciplina financiera. Sin embargo, señaló que el país debe fortalecer ingresos y avanzar en reformas para sostenibilidad fiscal.