Ministro Linares se reunió con el embajador de Israel para fortalecer cooperación agropecuaria

ML | El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares y Mattanya Cohen, embajador del Estado de Israel en Panamá.
Redacción Web
03 de septiembre de 2025

Panamá e Israel, trataron temas de cooperación mutua, especialmente en el sector agropecuario, durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares y Mattanya Cohen, embajador del Estado de Israel en Panamá.

El embajador de Israel ofreció una serie de capacitaciones y transferencia de tecnología en campos como la hidroponía y la producción bajo cultivos controlados (invernaderos).

Estas técnicas son de gran interés para el MIDA, ya que permiten optimizar el uso de recursos y aumentar la productividad.

Además, como parte de la oferta, se propusieron visitas técnicas a Israel para que representantes panameños puedan observar directamente la aplicación de estas tecnologías en el campo.

El ministro Linares expresó el gran interés de Panamá en aprovechar al máximo la oferta de Israel, “buscando aprovechar la vasta experiencia en innovación agropecuaria para impulsar el desarrollo y la modernización del campo panameño”.

|
