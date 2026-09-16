$!Miles asistieron a feria “Empleo 2.0” que continúa hoy en ATLAPA

Miles de personas asistieron a la feria “Empleo 2.0” realizada por la Alcaldía de Panamá y Konzerta, en la que participan más de 130 empresas con 11 mil vacantes, y que continúa hoy en el Centro de Convenciones ATLAPA.

El alcalde Mayer Mizrachi, indicó que “tenemos más de 30 mil personas registradas a través de dos días para participar de la feria de empleo”.

Mizrachi destacó que “las empresas tienen sus propios tiempos de contratación” y que lo importante es “la cantidad de personas contratadas”. Añadió que “las empresas son las estrellas del día porque dijeron: nosotros tenemos, nosotros queremos, nosotros vamos a apoyar, vamos a participar”.

Afrodita Angelcos, del departamento de Recursos Humanos del Hotel Radisson Riviera, Playa Caracol, indicó que “estamos participando de Empleo 2.0, actividad organizada por la Alcaldía de Panamá, en la cual el Grupo Los Pueblos está presente para atender a esta cantidad de candidatos y potenciales colaboradores”.

Angelcos señaló que “Grupo Los Pueblos tiene entre 80 y 85 vacantes, y hemos estado atendiendo a todas estas personas. Esperamos cumplir con las vacantes en nuestras empresas”.

En tanto, Iris Samaniego, analista de reclutamiento y selección de personal de la empresa de Transporte Masivo de Panamá (MiBus), indicó que recibieron muchos aspirantes.

Samaniego dijo que “las vacantes que estamos ofertando son para operadores de bus, personal de taller en mecánica automotriz y supervisores de mantenimiento”. Agregó que “de igual forma, estamos recibiendo los datos de los aspirantes para futuras vacantes”.

Hailey Samaniego, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), indicó que “al asistir al evento tenía altas expectativas. Me gusta el inglés por lo que aplique en la empresa Alorica y ya fui contratada e inicio labores el viernes”.

Por su parte, Zuleika Solís, comentó que “ha sido muy buena la feria. Hay muchas vacantes y espero ser una de las seleccionadas. Busco empleo en el área administrativa para poder seguir llevando lo necesario a mi hogar”.