Milei viaja el martes a París en busca de inversiones en la “Argentina Week”

El presidente argentino, Javier Milei, viajará el martes a París para encabezar el foro empresarial “Argentina Week” en busca de inversiones para su país, y reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron, informó este domingo el gobierno.

La visita de Milei a Francia se produce en momentos en que la economía argentina muestra signos de estancamiento, con una caída del 0,6% en el segundo trimestre del año con respecto al trimestre previo.

Su viaje también incluirá una disertación el jueves en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, el mismo día, mantendrá un encuentro privado en el Palacio del Elíseo con Macron, según una agenda oficial difundida a la AFP.

El presidente francés recibirá igualmente el jueves a la delegación argentina que acompañará a Milei en la “Argentina Week”, un evento de inversores que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre.

El viernes, el mandatario argentino será premiado en el Foro Económico de París, indica el itinerario.

Milei logró superávit en las cuentas públicas y reducir la inflación de tres dígitos interanual cuando asumió en 2023 al 33,5% actual.

No obstante, tres años de austeridad han desangrado la industria, el empleo y el consumo en Argentina, la tercera economía de la región.

En este contexto, uno de los focos de su visita gira en torno al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros a proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.

Francia figura como el séptimo inversor directo en Argentina, tras registrar un salto del 63% en sus inversiones en 2024, principalmente en los rubros que atañen al RIGI.

La comitiva argentina incluye a cuatro ministros, 11 gobernadores provinciales -la mayoría de provincias mineras- y al alcalde de la capital Buenos Aires. También participarán representantes de algunas de las principales empresas del país, según la prensa local.

La feria de negocios “Argentina Week” es el segundo evento de este tipo después del celebrado en Nueva York en marzo.