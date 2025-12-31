MIDA: Programa de agroturismo consolida a Panamá como referente regional en turismo rural sostenible

Al cierre de este 2025, el Programa Nacional de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) consolida a Panamá como un referente regional en turismo rural sostenible, gracias a importantes avances que fortalecen la economía de las zonas rurales y promueven el desarrollo integral del sector agropecuario, según la entidad.

De acuerdo con el MIDA, durante el año, el programa alcanzó hitos históricos que reflejan su crecimiento y consolidación.

“Uno de los principales logros fue el incremento en las certificaciones, con la incorporación de nuevas fincas agroturísticas y la renovación de otras ya existentes, superando las metas establecidas al inicio del período y diversificando la oferta turística en distintas provincias del país”, detallaron en un comunicado.

Cifras del MIDA, indican que en el periodo comprendido de noviembre 2024 a octubre 2025 se certificaron un total de 24 nuevas fincas a nivel nacional, se inscribieron 39 fincas y se realizó la renovación de certificados a 14 fincas.

Así mismo un total de 222 productores agroturísticos, han participado de capacitaciones en temas como: Inducción al Agroturismo y la Ley 240, que lo regula; Manual de Seguridad de Fincas Agroturísticas; seminario taller sobre Primeros Auxilios Básicos; talleres de preparación de diversas prácticas agropecuarias y su manejo; Sistemas de Captación de Agua Lluvia; Marketing en Redes Sociales.