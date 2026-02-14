MIDA llama a cafetaleros a modernizar siembras frente al cambio climático

Expertos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA), exhortaron a los cafetaleros del país a fortalecer sus prácticas de manejo, frente a la variación de los factores climáticos, que puede ocasionar, la aparición de plagas y enfermedades que afecten la producción.

Respecto al tema el coordinador del programa fitosanitario del cultivo de café, de la dirección nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, Raúl Morán, destacó que, gracias a los sistemas de medición, monitoreo y seguimiento implementados, hoy es posible determinar con mayor precisión qué variedades de café son adecuadas para un área específica.

Asimismo, Morán indicó que “tenemos ejemplos claros de que sí se puede producir de manera eficiente, existen reportes de rendimientos excelentes (entre 80 y 100 quintales por hectárea) en zonas de Renacimiento, Chiriquí, en donde se utilizaron variedades que ingresaron al país bajo un sistema técnico de evaluación y que hoy están mostrando resultados positivos”.

Entre las principales oportunidades para el sector cafetalero, que menciona el especialista, se resalta la necesidad de cambiar variedades y replantear el modelo tradicional de siembra, promoviendo sistemas productivos más resilientes.

De igual manera expresó que: “Es fundamental sembrar en armonía con el ambiente, incorporar sombra adecuada para reducir el estrés de las plantas y aplicar los ciclos de fertilización y nutrición en los momentos oportunos, ya que estos factores no son negociables si se aspira a una producción eficiente”.

En ese sentido, recomendó mantener entre un 25 % y un 30 % de sombra bien orientada en los cafetales, ubicando árboles maderables en los bordes de las plantaciones y frutales dentro de las mismas, lo que no solo favorece el equilibrio del ecosistema, sino que también puede generar ingresos adicionales para el productor, basándose en un enfoque de producción autosostenible.

El ingeniero Morán hizo un llamado a los productores a crear conciencia y trabajar de la mano con los técnicos del MIDA, aprovechando la asistencia técnica y el acompañamiento, con el objetivo de fortalecer la caficultura nacional y garantizar su sostenibilidad frente a los retos climáticos actuales.