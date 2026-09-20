MIDA impulsa producción y comercialización de café robusta en Colón

Con el objetivo de fortalecer la producción y comercialización del café robusta en la provincia de Colón, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), informó que, a través de la Agencia Central de Buena Vista, realizó una jornada de capacitación y acercamiento comercial con la participación de 25 productores de café, en las instalaciones del Centro Socioambiental de la Cuenca de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Según el MIDA la actividad permitió generar un espacio de intercambio entre los productores, instituciones del sector agropecuario y la empresa privada, abordando temas relacionados con el financiamiento, seguros agropecuarios, apoyo a la producción y oportunidades de comercialización del rubro café en la provincia.

Durante la jornada se contó con la participación del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), que presentó información sobre las opciones de financiamiento dirigidas a pequeños productores, con el propósito de facilitar el acceso a recursos para el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de sus actividades productivas.

Por su parte, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) desarrolló el tema de los seguros agropecuarios, destacando la importancia de contar con mecanismos de protección que contribuyan a reducir los riesgos asociados a la actividad agrícola.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) compartió información sobre su apoyo a la producción de café en la provincia de Colón, resaltando la importancia de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades rurales y a la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, la entidad agropecuaria detalló que se contó con la participación de la Empresa Panameña de Alimentos (EPA), a través de Café Durán, que manifestó su interés en la compra y apoyo a los productores de café de Colón. Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer la producción nacional, considerando que la demanda actual de café de la empresa supera la oferta disponible, lo que genera la necesidad de importar cantidades importantes de este producto de otros países.

Uno de los principales temas abordados fue la importancia de promover la creación de una organización de caficultores de la provincia de Colón, con el acompañamiento técnico del MIDA, que permita fortalecer la producción, facilitar la comercialización, mejorar la capacidad de negociación y generar oportunidades de acceso a mercados para los pequeños productores.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que los caficultores colonenses puedan organizarse, incrementar su capacidad productiva y establecer vínculos comerciales que contribuyan al desarrollo de la caficultura en la provincia.

El MIDA, mediante la Agencia Central de Buena Vista, continúa brindando asistencia técnica, promoviendo la articulación interinstitucional y facilitando espacios de acercamiento entre los productores y el sector privado, en beneficio del desarrollo agropecuario y la economía rural de la provincia de Colón.