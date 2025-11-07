MICI: Las exportaciones registran cifras récord y alcanzan los B/. 754.9 millones

Las exportaciones panameñas muestran un desempeño positivo, alcanzando entre enero y septiembre de 2025 un valor acumulado de B/. 754.9 millones, lo que representa un aumento de B/. 34.2 millones (4.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Según un informe de la entidad, “este resultado consolida la tendencia positiva que se ha mantenido durante todo el año y marca nuevamente el nivel más alto alcanzado para los primeros nueve meses en el período 2010-2025”.

El MICI detalló que “el dinamismo exportador ha sido impulsado principalmente por productos del mar y del sector agroindustrial, que continúan ganando terreno en los mercados internacionales”. El camarón congelado se mantiene como el principal producto exportado, con una participación del 12.5%, seguido por el banano (8.5%), que ajustó su participación tras los picos registrados a inicios de año, y el aceite de palma en bruto (6.7%). En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54.5% del total exportado.

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial, con un 15.7% de participación, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.5%).