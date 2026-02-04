MICI: Exportaciones de bienes alcanzaron los $980.1 millones

ML | Al cierre del año 2025, las exportaciones panameñas alcanzaron un valor de B/. 980.1 millones, lo que representa el nivel anual más alto observado en el período 2010–2025, reflejando un crecimiento de 1.6% en comparación con 2024, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La entidad indicó que las exportaciones de bienes sin cobre de Panamá no solo alcanzaron su mayor valor histórico en los últimos 16 años, sino que evidenciaron un cambio en el liderazgo de su oferta exportable. Las exportaciones estuvieron lideradas por camarones congelados, que concentraron el 13.3% del total, seguidas por el aceite de palma en bruto con 7.7%.

En tanto, el banano, históricamente el principal producto de exportación, pasó a representar el 7.5%, influido por la huelga y la salida temporal de operaciones de la empresa Chiquita durante el año anterior. Destacaron que Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación con el 15.0%, seguido de Taiwán con 12.8%.

La Zona Libre de Colón ocupó el tercer lugar con 7.7%, superando a Países Bajos (7.4%), impactado por la disminución en las exportaciones de banano.