Mercado bursátil se fortalece y capta nuevos inversionistas

La presidenta ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX), Olga Cantillo, aseguró que el mercado de valores de Panamá registra un desempeño positivo, con un sólido crecimiento en el volumen negociado, nuevos inversionistas y la consolidación como un hub financiero internacional.

Según Cantillo, siguen trabajando en posicionar a Panamá en el mercado internacional, atrayendo nuevos actores al mercado, garantizando la seguridad tanto de los emisores como de los inversionistas y fortaleciendo el reconocimiento de los altos estándares internacionales, mediante tecnología de punta.

Cantillo destacó que “LATINEX ha venido consolidando una plaza financiera competitiva, con apertura en los servicios que ofrece y un acompañamiento permanente no solo a los emisores, sino también a estructuradores y actores del mercado, tanto en Panamá como en Nueva York y otros mercados internacionales”.

Respecto a las proyecciones para el 2026, Cantillo, subrayó que “las perspectivas son positivas, ya hay emisiones en registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores”.

Añadió que “se espera un mayor incremento de emisores regionales por nuestros servicios y se impulsa el enlace con Euroclear Bank para atraer una mayor cantidad de emisores de deuda corporativa doble, llegando a inversionistas internacionales”.

Como muestra de este desempeño, Cantillo expresó que, al cierre de noviembre del 2025, el volumen negociado en el mercado de valores de Panamá alcanzó los 8,140 millones de dólares, un crecimiento respecto a los 7,194 millones dólares negociados en el mismo periodo de 2024.