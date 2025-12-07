Más de 31,000 animales inspeccionados en controles cuarentenarios del MIDA

Durante el mes de noviembre de 2025, el área de movilización interna animal de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) registró la inspección de 31,182 animales en los diferentes puntos de control en el territorio nacional, informó la entidad.

Según el MIDA “el objetivo de esta labor es garantizar el cumplimiento de las medidas de vigilancia, así como los controles sanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Salud Animal”.

En un comunicado, detallaron que el mayor volumen de movilización correspondió a 18,461 bovinos y 12,267 porcinos. Además, se inspeccionaron 311 equinos, 84 bufalinos, 36 ovinos y 23 caprinos. También se inspeccionaron 311 equinos, 23 caprinos, 36 ovinos y 84 bufalinos.

De los animales movilizados, 12,635 tenían como destino sacrificio, 5,356 fueron movilizados para ceba, 430 para cría y 40 para ferias o trabajo.

En cuanto a la movilización interna vegetal, en este mismo periodo se registró el movimiento de 125,841 quintales (qq) de productos. Los rubros de mayor circulación fueron el arroz en cáscara, con 72,712 qq, y el plátano, con 31,823 qq.

El MIDA aseguró que mantiene una labor permanente de vigilancia y control en todos los puestos, acciones que se refuerzan especialmente en escenarios de campañas o emergencias fitozoosanitarias, destacando el rol clave de la movilización interna para la protección del patrimonio agropecuario nacional.