Cuatro emprendimientos de Colón, Panamá, Penonomé y Coclesito comenzaron una nueva etapa de crecimiento tras recibir oficialmente los fondos no reembolsables de Cobre Emprende: El Pitch, iniciativa de Cobre Panamá que busca convertir la preparación y el talento emprendedor en oportunidades concretas de desarrollo económico.

Las primeras beneficiarias de esta iniciativa son Arlety Santizo, de Colón, quien desarrolla su emprendimiento @salsas_de_la_negra; Yaritza Polo, de Panamá, con @deliciousflavorspty; Lymeyleen, de Penonomé, creadora de @infinity_love0324; y Madelis, de Coclesito, con su negocio @empanadasartesanales_gricel.

En total, Cobre Panamá destinará más de $170 mil en fondos no reembolsables para 40 emprendedores. Con las primeras cuatro entregas oficiales, quedan 36 beneficiarios pendientes de recibir este apoyo.

Los recursos permitirán a las ganadoras fortalecer sus operaciones, ampliar su capacidad de producción y desarrollar nuevas oportunidades comerciales. A medida que sus negocios crezcan, también tendrán la posibilidad de generar empleos y abrir espacios para otras personas que buscan incorporarse a la actividad productiva.