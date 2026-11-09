Luciérnaga: emprendimiento que transforma residuos plásticos en lámparas sostenibles

Marela Carreyo, de 37 años, y Carolina Arango, de 39, son dos diseñadoras panameñas que lideran Luciérnaga, un emprendimiento dedicado a la creación de lámparas elaboradas con plástico 100 % reciclado que combina creatividad, innovación y sostenibilidad.

La iniciativa surgió en Portobelo tras presenciar de primera mano la problemática de la contaminación plástica, lo que impulsó a ambas profesionales a rescatar este material antes de que llegue a ríos y mares para convertirlo en objetos duraderos, de alta calidad y con un elevado valor estético.

El sello distintivo de la marca reside en un entramado exclusivo que transforma el material de desecho en una pieza de iluminación con identidad propia. Su producto insignia es la lámpara Erizo, propuesta que fue seleccionada como finalista en la Bienal Iberoamericana de Diseño celebrada en Madrid y que actualmente mantiene un precio especial de $45. Las personas interesadas en contactar a las emprendedoras o conocer más sobre sus servicios pueden escribir al correo electrónico [email protected] o encontrarlas en Instagram a través de la cuenta @luciernaga.casa

Para quienes están pensando en emprender o recién comienzan en el mundo de los negocios, Carreyo y Arango recomiendan “que sean perseverantes. Emprender implica superar obstáculos, aprender constantemente y confiar en la idea que se quiere desarrollar. La constancia es fundamental para convertir un proyecto en una realidad”.

La trayectoria del proyecto cuenta con el respaldo de importantes reconocimientos institucionales. Luciérnaga ha ganado en dos ocasiones la convocatoria pública de innovación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación (SENACYT), ha recibido capital semilla de la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y fue galardonada con el premio Palma de Oro, otorgado por el Sindicato de Industriales de Panamá. Si tuvieran que utilizar una sola palabra para calificar a su empresa, las emprendedoras eligen “Excelencia”, porque buscan que cada producto refleje su compromiso con el diseño, la calidad, la innovación y la sostenibilidad.

Para el suministro de materia prima, trabajan de la mano con centros de acopio y organizaciones como Fundación REMAR y FAS Panamá, las cuales contribuyen a la recuperación y gestión de materiales reciclables. No obstante, el camino empresarial no ha estado exento de retos, siendo el tamaño del mercado panameño uno de los principales obstáculos, donde encontrar los nichos adecuados y desarrollar estrategias para llegar a los clientes que valoran su trabajo requiere de mucha dedicación y perseverancia.

De cara al futuro, Luciérnaga se ha trazado como objetivo a mediano y largo plazo obtener la certificación UL para sus lámparas, paso clave que les permitirá avanzar hacia la comercialización de sus productos en los mercados de Estados Unidos y Canadá. En paralelo a la fabricación, el emprendimiento ofrece talleres para empresas y grupos de personas en los que los participantes pueden crear sus propias lámparas personalizadas, así como conversatorios sobre sostenibilidad para promover la conciencia ambiental y el aprovechamiento creativo de los materiales reciclados, experiencias que han desarrollado junto a marcas reconocidas.