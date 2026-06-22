Luchsinger apuesta por apor a la educación, empleo y economía

Walter Luchsinger, aspirante a la presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), indicó que su plan de trabajo estará centrado en incidir en los grandes temas nacionales junto con el talento ejecutivo que aporta el gremio, para lograr un crecimiento equitativo y sostenible en el país.

Luchsinger aseguró que sus planes son “seguir proponiendo para incidir, junto con todo el talento Ejecutivo que este gremio aporta en pro de los grandes temas nacionales, como: La educación, el empleo formal, la salud, el agua, la economía, Estado de derecho y las oportunidades de inversión y desarrollo nacional que logren el crecimiento equitativo y sostenible en Panamá”.

Luchsinger calificó el desempeño de la economía panameña como “robusto”, en términos macroeconómicos. Señaló que “el principal motor es la posición geográfica de Panamá, que se manifiesta positivamente en este dinamismo a través del Canal de Panamá, la logística y todos los servicios que forman parte de sus fortalezas económicas”. Sin embargo, advirtió que estas fortalezas enfrentan retos estructurales y riesgos que toca analizar, para cerrar brechas, potenciar oportunidades y buscar un desarrollo diversificado y sustentable, potenciando la vocación económica de cada región del país, mitigando riesgos sociales y de sostenibilidad como el caso de los recursos hídricos. En ese punto subrayó que es fundamental procurar el acceso del agua en calidad y cantidad para el consumo humano, así como para garantizar las operaciones del Canal de Panamá.

Sobre lo que se necesita para dinamizar la economía, atraer inversiones y generar empleos, Luchsinger enumeró tres pilares: Lo primero es el capital humano. Todo el talento panameño necesita el acceso a una buena educación, con mucha base en tecnología e inglés, para poder competir; Reglas claras, justicia, transparencia y digitalización del Estado, para evitar la discrecionalidad en los trámites e incentivar la formalidad y el emprendimiento; Desarrollar infraestructura y servicios confiables y accesibles: agua, electricidad, tecnología, movilidad y seguridad, para que la inversión se desarrolle y crezca con competitividad.

En cuanto a sectores económicos con oportunidades de crecimiento, planteó que “el mayor activo de Panamá es su posición geográfica y que las mayores oportunidades están en potenciar y desarrollar los negocios asociados a ese posicionamiento: Logística, servicios y turismo”. Dijo que es importante el desarrollo de oportunidades de negocios que generen economía sustentable alineadas con las verdaderas vocaciones de cada región del país: Agricultura, turismo y logística, para que Panamá se desarrolle mucho más allá de la franja canalera”.

Respecto a la posible reapertura de la mina, Luchsinger sostuvo que en este tema es fundamental la institucionalidad y las leyes. Recordó que el cierre de la mina impactó la economía nacional y miles de empleos. Lo calificó como una situación que “el país no puede ignorar”. El empresario señaló que “enfrentar la situación con transparencia, la garantía de sostenibilidad ambiental y dentro de lo legal es tan importante como los beneficios económicos que se podrían recibir de reactivar las operaciones de la mina”.

Finalmente, enumeró los proyectos de infraestructura que de se deben realizar en el país. Planteó que se requieren las inversiones necesarias para garantizar la seguridad hídrica de las operaciones del Canal de Panamá y al mismo tiempo para garantizar el acceso, la continuidad y la calidad del agua para todos los panameños. Agregó que “también se necesita infraestructura para la movilidad y mejorar la calidad de vida de los panameños, para que puedan desarrollar sus potencialidades aportando cada uno de manera individual a la riqueza nacional”.